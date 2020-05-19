شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي بمرسى علم للعائدين من الولايات المتحدة و4 دول أخرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت، الثلاثاء، فترة الحجر الصحي لنحو ٧٠٠ راكب من المصريين الذين كانوا عالقين في أمريكا، ووصلوا على متن الرحلة الرابعة من واشنطن و٤ دول أخرى هي السودان وتنزانيا وجنوب السودان والعراق، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الركاب الذين تم انتهاء فترة الحجر الصحي لهم من هذه الدول نحو ٧٠٠ راكب.
ووقّع فريق طبي من الحجر الصحي برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا ومن المقرر تخصيص رحلة طيران لنقلهم من مرسى علم للقاهرة.
وخصّصت صحة البحر الأحمر فريق طبي مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.
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