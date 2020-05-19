شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أثبتت نتائج التحاليل الطبية، الثلاثاء، إصابة المهندس سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق بفيروس كورونا المستجد. وقالت مصادر قريبة الصلة بالمهندس سامح فهمي أنه يخضع نفسه حالياً للحجر الصحى في منزله حيث يتناول العلاج من قبل الأطباء، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 13,484

تعافي 3,742

وفيات 659

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