شكرا لقرائتكم خبر عن مدير«عزل العجمى»: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 120.. و«النقاهة» لـ367 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافي وخروج 3 حالات جديدة من مصابى الفيروس، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت «ميرفت»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه بتعافي الحالات الثلاثة من مصابي الفيروس في مستشفى العجمي يصل إجمالي حصيلة الشفاء بالمستشفى منذ 6 مارس الماضى وحتى الآن إلى 120 حالة.

وقالت إنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي، وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح للحالة بالخروج من المستشفى واعتبارها تعافي.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى مستشفي المدينة الشبابية في أبو قير لقضاء فترة النقاهة إلى 367 حالة بعد تحويل 10 حالات جديدة اليوم.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.

Advertisements