شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزيري الإعلام والثقافة لبحث «الحفاظ على القيم المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الثلاثاء، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على القيم المصرية والارتقاء بالذوق العام.

بحث الوزيران سبل التعاون والتنسيق المشترك بعد النجاحات التي تحققت كمبادرة (الثقافة في بيتك) والتي شاركت فيها الهيئة الوطنية للإعلام حيث عرضت القناة الثانية مواد ثقافية خلال الفترة الماضية ولمدة ثلاثة ساعات متوالية لاقت استحسان وقبول من المشاهدين.

أكد «هيكل» أنه استكمالاً للنجاحات وتنفيذاً لتكليفات الرئيس بالحفاظ على القيم والارتقاء بالذوق العام، تم الاتفاق على استمرار تقديم مواد المبادرة عبر التليفزيون والسعي لتقديم المضامين الهادفة والرامية لإنعاش ذاكرة الفن المصري الرائد في كل المجالات الثقافية.

وأشادت وزيرة الثقافة بجهود وزارة الدولة للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام على حسن التنسيق والتعاون وإتاحة الوقت على القناة الثانية لعرض المواد الثقافية المختارة، وطالبت باستمرار تخصيص ساعات العرض بشكل دائم مستقبلاً في ظل الاقبال الرائع من المشاهدين على ما يقدم.