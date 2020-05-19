شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس مصلحة الدمغة والموازين بفيروس كورونا.. وعزل العاملين 14 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، عن إصابة اللواء مهندس عبد الله منتصر بفيروس كورونا المستجد، وأكدت أنه يخضع للعزل حاليا بالمستشفى. وأوضحت مصلحة الدمغة والموازين، في بيان لها، الثلاثاء، أنه تم عزل جميع العاملين المخالطين له 14 يومًا وتعقيم وتطهير المصلحة، حرصًا على سلامتهم فى ظل تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 13,484

تعافي 3,742

وفيات 659

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