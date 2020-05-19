شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القواعد والضوابط المنظمة للقبول بالصف الأول الابتدائي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القواعد والضوابط المنظمة للقبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020/2021، وذلك حرصاً منه على مصلحة الطلاب وللتيسير على أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ومن جانبه، أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الضوابط والتعليمات بشأن التقدم والتنسيق للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020/2021 يتم من خلال الإعلان في مكان واضح بالمدارس والإدارات التعليمية عن فتح باب التقدم للتسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي وذلك في الفترة من 1/6/2020 وحتي 30/6/2020 بحيث لا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات في 1/10/2020 ولا يزيد عن تسع سنوات.

وأضاف «عبدالحميد» أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق ولي الأمر من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم ( Emis.gov.eg ) باستخدام الرقم القومي للطفل من واقع شهادة ميلاده المميكنة، وأنه في حالة التعثر في التقديم إلكترونيا يتم توجه ولي الأمر إلى المدرسة التي يرغب التقدم إليها ومعه شهادة الميلاد الأصلية وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ليتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة التقديم له، على أن يسجل ولي الأمر ثلاث رغبات وبحد أقصي خمس رغبات بالمدارس الحكومية.

وأشار إلى أن المدارس تلتزم بتسجيل طلبات التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الالكتروني خلال الفترة المحددة سابقا، وأنه بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق في الادارة التعليمية وتقوم إدارة الإحصاء بالإدارة بتسجيل بيانات الطفل، كما يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة من 6 سنوات إلى 12 سنة، وتقوم المدرسة عقب غلق الموقع بطباعة كشوف المتقدمين بعد ترتيب المقبولين تنازليا من الأكبر سنا إلى الأقل سنا.

ولفت وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم القبول المبدئي وفحص الملفات للمتقدم خلال الفترة من 1/7/2020 وحتي 31/7/2020، ويمكن لولي الأمر الاطلاع على نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان لاستلام الملفات الورقية من المقبولين إلكترونيا بالمدارس بجانب تشكيل لجان التنسيق والتي ستكون مسؤولة عن مراجعة السن واستيفاء باقي الملف واعاده توزيع التلاميذ على المدارس داخل القرية أو المربع السكني بما يحقق الكثافة المعتدلة.

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وأشار إلى أن معايير التنسيق هي السن بحيث لايقل سن الطفل عن 6 سنوات والموقع الجغرافي من واقع بطاقة الرقم القومي أو إيصال كهرباء أو غاز أو مياه أو تليفون وعلى جميع المدارس الالتزام بالتعليمات الواردة من الشؤون المالية والإدارية فيما يخص الطوابع والدمغات المطلوبة لملف التقدم وعدم قبول أي صورة من صور التبرعات العينية أو المادية.