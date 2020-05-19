شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل ثاني أفواج العالقين بالخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الثلاثاء، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لإعادة المواطنين إلى أرض الوطن وتقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم مثلما اهتمت بالمواطنين داخل مصر، وأرسلت الطائرات لإعادتهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة عودة المصريين العالقين بالخارج، وتأكيده المستمر أن المواطن له الأولوية لدى الدولة، وهو ما جعل المصريين في مختلف دول العلم يفخرون بمصريتهم وقيادتهم السياسية، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية على جهودها في معالجة وإحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة كفر الشيخ، الفوج الثاني من العالقين بالمملكة العربية السعودية والبالغ عددهم ( 182 ) مواطنا إلى مقرالمدينة الجامعية بجامعة كفرالشيخ.

وأضاف «دسوقي»، أن ذلك يأتي في إطار المشاركة من الجامعة في جهود الدولة لاستقبال أبناء الشعب المصري العالقين بالخارج، وتأكيدا لأداء دورها الخدمي والمجتمعي والصحي، وذلك ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة كورونا .

وأشار إلى أن إمكانيات الجامعة ومستشفياتها تعمل تحت مظلة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيدا بما اتخذه مجلس الوزراء وجهود الدولة المصرية ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وجهات الإختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته وإتخاذ إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف الآثار المترتبة، مبيناً ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة وتكثيف الجهود الوقائية والتوعوية والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية ذات العلاقة خلال هذه الفترة الاستثنائية

واطمأن رئيس الجامعة على وصول الفوج الثاني واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحراري عليهم للحد من انتشار العدوى وتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم وتسليمهم كمامات ومحاليل تعقيم، وتابع تسكينهم بالغرف التي تم تعقيمها والتأكد من توفير كافة سبل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية وتوفير كافة سبل الراحة طبقا للمواصفات الصحية حفاظا على سلامتهم، موجها فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم وتوفير جميع احتياجاتهم .

ووجه رئيس الجامعة فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم وتوفير جميع احتياجاتهم وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع العائدين، كما وجه بزيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية لسحب العينات وإجراء الفحوصات المناسبة لجميع العائدين، حيث جهزت الجامعة عيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة في مباني المدينة الجامعية بإشراف أساتذة كلية الطب.

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استقبال أفواج العالقين بالخارج

استقبال أفواج العالقين بالخارج

استقبال أفواج العالقين بالخارج

استقبال أفواج العالقين بالخارج

استقبال أفواج العالقين بالخارج

استقبال أفواج العالقين بالخارج

استقبال أفواج العالقين بالخارج

استقبال أفواج العالقين بالخارج