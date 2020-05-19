شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، قرارا رقم 572، بصرف مكافأة 500 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين والمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 13,484

تعافي 3,742

وفيات 659

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