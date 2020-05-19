المصريون يدعون فى ليلة القدر: اللهم أرفع الغمة وأعز الأمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافق هذه الأيام الكريمة ليلة القدر والتى سنعيش أجوائها وقد بادر المصريون بالدعاء فى مثل هذه الليالى الطيبة عسى الله أن يتقبل منهم دعائهم. وقال أحد المواطنين: "اللهم أرفع الوباء والبلاء من مصر يا رب العالمين"، فيما دعى الأخر بصلاح الأحوال وعز البلاد فيما قال أخر: "اللهم إنك عفوا كريمًا تحب العفو فأعفوا عنا اللهم أغفر لنا ذنوبنا اللهم أجعل مصر سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين".

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