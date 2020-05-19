أكاديمية المعلمين تدشن منصة إلكترونية للترقى وتعلن جدول التسجيل عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم الفنى، منصة إلكترونية للترقى للمعلمين إلكترونيا، دعما للتنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمى للتمكين المهنى المعلمين المرشحين للترقية للعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ والذى ينقسم الى فئتان "معلم - معلم أول" "معلم أول ا معلم خبير.
وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن ضرورة اتخاذ كافة التدابير التى تساهم فى تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقى على هذا البرنامج بفئتيه مما يدل على التوجه القوى للوزارة للتحول الرقمى ، لذا تهيب الاكاديمية المهنية للمعلمين بالمعلمين المرشحين للترقى ٢٠١٩/٢٠٢٠ بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الالكترونى وذلك من خلال الموقع الرسمى للاكاديمية وعنوانه (pat.edu.eg/platform) .
وأوضح الدكتور مجدى امين مدير الاكاديمية على اهمية قرائة الارشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للاكاديمية حيث ان تلك الارشادات توجه اامعلم الى الاستخدام الامثل للمنصة ، لذا تعلن الاكاديمية المهنية للمعلمين عن بدء مرحلة الحجز لتدريبات الترقى بدء من ٢١/٥ طبقا للجدول الملحق .
وتهيب الاكاديمية بالمعلمين بكل محافظة الالتزام بميعاد الحجز وفى حالة عدم تمكن المعلم من الحجز فى الميعاد المقرر بالجدول يستطيع ان يقوم بالحجز بدايتا من يوم ٢/٦ حيث يتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده ، وسوف يبدء التدريب من يوم ١٥/٦ ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق .
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