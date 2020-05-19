شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدورى بالعاملين عن طريق الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدورى بالعاملين Online من أماكن عملهم عن طريق منصة Zoom، ضمن الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها هيئة ميناء دمياط للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

وهنأ رئيس الميناء فى بداية الاجتماع العاملين بقرب حلول عيد الفطر المبارك متمنياً أن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركات ثم تطرق إلى الإجراءات الإحترازية التى اتخذها الميناء للوقاية من انتشار فيروس كورونا قبل ظهور أى حالات إصابة بالجمهورية سواء بعقد الندوات التثقيفية لتوعية العاملين أو توفير مهمات وأدوات الوقاية للعاملين وإلزام المترددين على الميناء بإرتدائها مع قياس درجة حرارتهم .

وطالب العاملين باستمرار اتباع الإرشادات فى هذا الشأن كما اطلع رئيس مجلس الإدارة العاملين على أهم الأحداث الأخيرة ومن أهمها إفتتاح المحطة متعددة الاغراض وتمثيله الهيئة فى منتدى الأعمال حول البنية التحتية بمنتدى روما للحوار المتوسطى بالعاصمة الايطالية بحضور وزيرى الخارجية والبترول وكذلك مرافقة وفد وزير النقل فى قمة الاستثمار البريطانى الافريقى بلندن وأشاد بالسمعة الطيبة التى يتمتع بها الميناء على مستوى العالم كما تناول جهود استكمال مشروع محطة الحاويات الثانية بالميناء .

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كما استعرض جوانب الرعاية الإجتماعية ومنها نادى العاملين بدمياط الجديدة ورأس البر والتأكيد على تطوير الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالهيئة والعمل على تحسينها .

وفى نهاية الإجتماع تم عرض فيلماً تسجيلياً ضم أهم الإنجازات التى تمت فى الفترة الاخيرة .