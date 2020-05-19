شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب .. الشيخ ياسر الشرقاوى يتلو ما تيسر من سورة آل عمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب على الخليج 365 يقدمه اليوم الشيخ ياسر الشرقاوى، أحد مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، حيث يتلو علينا يتيسر من سورة آل عمران.

والشيخ ياسر الشرقاوى، نجل القارئ الشيخ محمود الشرقاوى أستاذ علم القراءات، وأحدث قارئ قرآن فى إذاعة القرآن الكريم، وأصغر مقرئ للافتتاحيات، حيث اختير أكثر من مرة ليفتتح الاحتفالات الرسمية التى يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وفى حوار سابق لـ"الخليج 365"، قال الشرقاوى، إن أول حفل رسمى يقرأ فيه القرآن الكريم كانا أمام الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك فى احتفالية ليلة القدر عام 2007، ووقتها كان يشجعنى ويدربنى قبل الحفل الشيخ أبو العينين شيعشع، ثم توالت الحفلات الرسمية، فقرأت فى عيد المعلم فى عام 2014، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم عيد العلم، ويوم الشباب، والقمة العربية الـ26 بشرم الشيخ، وفى يوم المرأة العالمى، ومؤتمر الشباب بالإسماعيلية.