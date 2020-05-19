شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تعلن وفاة مدرسين بسبب كورونا وصرف إعانة فورية لأسرتيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى خلف الزناتى، نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب وهيئة مكتب النقابة العامة، المعلمين حسنى سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين المدرس المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ويتقدم بخالص العزاء لأسرتى المعلمين داعين المولى عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان. وأوضح نقيب المعلمين، فى بيان، أصدرته النقابة منذ قليل، أنه سيتم صرف إعانة فورية لأسرة المدرسين من نقابتهم.

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وكان خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أعلن إطلاق النقابة خدمة واتس أب على رقم" 01551719502 " لتلقى شكاوى معلمى المدارس الخاصة، بعد أن تزايدت حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أجر. وأضاف الوناتى،: هذا ما لن تقبله نقابة المعلمين، خاصة أنه سيؤدى إلى توقف دخل عدد من معلمى المدارس الخاصة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويجب تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حفاظ القطاع الخاص على العاملين به.

وأوضح الزناتى أن النقابة سوف تستخدم كل أدواتها المشروعة، وأولها استغلال علاقاتها الجيدة بكل أطراف العملية التعليمية، لحل مشاكل معلمى المدارس الخاصة وديا، وفى حال تعنت بعض أصحاب المدارس الخاصة، سوف تحرك النقابة دعاوى قضائية ضدهم وكيلا عن المعلمين المتضررين، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.