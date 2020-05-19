شكرا لقرائتكم خبر عن نعينع والطاروطى والخشت أبرز المشاركين في احتفال الأوقاف بليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل وزارة الأوقاف بليلة القدر، مساء اليوم، حيث تحيى الليلة المباركة بنخبة من أعلام القراء والعلماء والمبتهلين من خلال موقعها الإلكتروني.

وقالت الدكتورة هدى حميد معوض مدير إدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف، إن من أهم المشاركين في هذه الليلة المباركة من قراء القرآن الكريم القارئ الإذاعي الطبيب الدكتور أحمد نعينع ، والقارئ الإذاعي الشيخ محمد علي الطاروطي، والقارئ الإذاعي الشيخ أحمد تميم المراغى، والقارئ الإذاعي الشيخ محمود الخشت ، والقارئ الإذاعي الشيخ طه النعماني، والقارئ الإذاعي الشيخ هانى الحسينى، والقارئ الإذاعي الشيخ محمود الطوخى، والقارئ الإذاعي الشيخ ياسر الشرقاوى.

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ومن علماء وزارة الأوقاف المشاركين في هذه الليلة بمجموعة من الكلمات فضيلة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية، والدكتور صبري غياتي مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور خالد صلاح مدير عام الإرشاد الدينى، والدكتور أسامة فخري مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما يشارك من المبتهلين ، المبتهل الإذاعي الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، والمبتهل الإذاعي الشيخ جمال حسين، والمبتهل الإذاعي الشيخ عبد اللطيف عزب، والمبتهل الإذاعي الشيخ بلال مختار ، والمبتهل الإذاعي الشيخ شريف خليف، والمبتهل الإذاعي الشيخ إبراهيم راشد، والمبتهل الإذاعي الشيخ محمود عوض الله، والمبتهل الإذاعي الشيخ شعبان عبد الجيد.

وسيبدأ بث الاحتفال إلكترونيًا مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وحتى صلاة الفجر، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصتها العلمية وعلى صفحة الفيس بوك التابعة للوزارة وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب وعبر تطبيق وعي وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضًا ، وكل عام ومصر وأهلها وسائر بلاد العالمين بكل خير ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .