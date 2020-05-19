شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. اعرف إزاي تكسب بركة ليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليلة القدر .. كيف نفوز بها ونكسب بركتها؟.. سؤال يجيب عنه الشيخ محمد أبو بكر إمام وخطيب بوزارة الأوقاف في حلقة جديدة من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك".

وقال أبو بكر:"في حياة الأمم والشعوب أحداث خالدة وأيام مجيدة تسعد بها القلوب وتخشع لها النفوس ومن تلك الأحداث الخالدة المجيدة التي شرف الله بها الأمة المحمدية دونما سائر الأمم هي ليلة القدر ، التي نزل بها كتاب ذا قدر على نبى ذي قدر لأمة ذات قدر فكانت ليلة القدر".

وتابع أبو بكر :"القرآن الكريم تحدث عنها في أكثر من وصف فقال :"إنا أنزلناه في ليلة مباركة"، إذا هي ليلة مباركة ففيها تجاب الدعوات وتنال الرغائب وتتحقق الأمنيات وتزاح الهموم لمن اقترب من ربه بقلب صفى ، واقترب من ربه بسجدة فيها إخلاص، لما لا والله يقول في كتابه :" إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)".

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واستطرد:"فيها عتق من النيران ونزل القرآن وتصعد الدعوات إلى رب الأرض والسموات فحرى بنا أن نصوم النهار صوم مخلصين لا صوم جوارح فحسب وإنما صوم قلب مع جوارح وصوم خاشع وفيه إخلاص نصوم عن الحلال والحرام ".

واختتم الشيخ محمد أبو بكر إمام وخطيب بوزارة الأوقاف:"يا أيها العبد الذى تنتظر المغفرة ها هي الفرصة قد أتتك والذى وعدك هو الحبيب المصطفى صلى الله الله عليه وسلم فقال :"من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له".