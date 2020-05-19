السيسي يؤكد رفض مصر التدخلات الخارجية في الشأن الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أفادت قناة اكسترا نيوز، قبل قليل، في خبر عاجل لها، أن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا.
وأكد السيسي، رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، لافتًا إلى أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي للأزمة.
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