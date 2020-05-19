الداخلية تضبط 6 آلاف شخص و1256 سيارة "وقت الحظر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهود تنفيذ الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ حرصا على سلامة المواطنين. وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 6020 شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، و1265 سيارة مخالفة، 131 دراجة نارية مخالفة، و165مركبة "توك توك" مخالفة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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