حريق هائل في مخزن أدوات صحية وسيراميك بجوار "دائري المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق هائل في مخزن أدوات صحية وسيراميك بالمنطقة المتاخمة للطريق الدائري، الثلاثاء. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بـ"دائري المعادي". جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، والعمل على تقليل حجم الخسائر. المعاينة الأولية كشفت عن نشوب الحريق بمخزن أدوات صحية وسيراميك شهير، في الوقت الذي غطت سحابة سوداء سماء المنطقة بسبب الأدخنة.

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