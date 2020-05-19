"مخدرات بملايين الجنيهات".. لحظة مداهمة الداخلية لحدائق الشيطان بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية فيديو يرصد لحظة مداهمة رجال مكافحة المخدرات مزرعة للمواد المخدرة وضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخرين في زراعة وترويج مخدر البانجو على عملائهم وبحوزته نصف طن من ذات المخدر بالإسماعيلية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) تخصصوا في زراعة وترويج مخدر البانجو بصورة واسعة على عملائهم، متخذين من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة أبوصوير مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهدافهم بالمرزعة وضبط أحدهم أثناء تواجده بالمزرعة.

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وعثر بحوزتهم على 500 كيلو بانجو، و4 قراريط لنبات القنب، ومبلغ مالي وهاتفين محمول وميزان، واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي في مجال زراعة المواد المخدرة والاتجار فيها بمشاركة المتهمين الهاربين.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.