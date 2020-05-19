مصر | عاجل.. حريق هائل بأحد مصانع السيراميك فى المعادي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق هائل بأحد مصانع السيراميك فى المعادي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، بأحد المباني التابعة لمول بيع السيراميك، قرب الطريق الدائري ناحية منطقة صقر قريش بالمعادي.

كما تسبب هذا الحريق في تعطل حركة المرور بصورة كبيرة علي طريق الأوتوستراد في الاتجاهين، المؤدي للسيدة عائشة والاتجاه الآخر المؤدي إلي منطقة صقر قريش والمعادي.

ووصلت 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بعد انتقاله لأحد مولات بيع السيراميك الشهيرة قرب الطريق الدائري.

في سياق آخر، أصدرت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، حكمًا بالبراءة لخمس موظفين بمصلحة الجمارك متهمين بالتزوير، وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى.

وحررت هيئة الرقابة الإدارية محضرًا تتهم فيه خمس موظفين بمصلحة الجمارك بالتزوير فى بعض الشهادات الجمركية لمصلحة صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وقد تولى الدفاع الأستاذ هادي حسين التهامي المحامي، والأستاذ أحمد مخيمر حداد المحامي، وتمكن فريق الدفاع من اقتناص الحكم بالبراءة.

Advertisements

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة من ضبط أربعة عناصر إجرامية بـ"البحيرة والإسكندرية" وبحوزتهم أكثر من 350 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدر الأفيون بقصد الاتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة أشخاص (سائق، عاطلين – مقيمين بالغربية والإسكندرية– لهم معلومات جنائية مسجلة) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهم (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام" - مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة).

كما تابعت الإدارة نشاط أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش - عدد 3 لفافات مختلفة الأحجام لذات المخدر "وزنت 12،400 كيلو جرام" - كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارتين فى عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (اثنان مليون و600 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.