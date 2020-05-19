مصر | حفرا 11 مترا.. سقوط مقاول وفران لتنقيبهما عن الآثار في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر حفرا 11 مترا.. سقوط مقاول وفران لتنقيبهما عن الآثار في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كانوا بيحفروا تحت الأرض علشان ينقبوا عن الآثار"، لهذا السبب تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على مقاول وصاحب فرن، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، مفادها قيام مقاول خمسيني العمر، وصاحب فرن، بالحفر أسفل منزل بنطاق القسم، تنقيبا عن الآثار.

تحريات العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، أكدت صحة المعلومات الواردة، وقيامهما بالحفر أسفل منزل بشارع سعد زغلول.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بمداهمة المنزل المشار إليه، وسرعة القبض على المتحري عنهما، وأُعدت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وبمداهمة المنزل المشار إليه، وتبين حفرهما أسفله بعمق 11 مترًا، وقطر متر، وعُثر على أدوات الحفر.

وتمكنت القوات من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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"الجثة ملهاش ملامح".. على الرغم من أن جثة الشاب المعثور عليها طافية بمياة نهر النيل، بمركز العياط، جنوب الجيزة، كانت متحللة بالكامل، إلا أن أجهزة الأمن بالجيزة تفحص بلاغات التغيب لسهولة الوصول إلى هويته.

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"الجثة اتحللت وطفت على سطح المياة".. معاينة رجال البحث الجنائي بالجيزة بينت أن تحلل الجثة، كان السبب في طفوها على سطح المياه.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن الجثة متوفاة منذ أكثر من شهر، وعُثر عليها طافية بمياه نهر النيل أمس، بسبب تحلل الجثة بالكامل.

وأضاف المصدر ذاته إلى الخليج 365، بأن ارتداء الشاب المعثور على جثته "بنطلون" ساعد في العثور عليها، مشيرا إلى أن النصف العلوي للجثة تحلل بالكامل لعدم ارتداءه أي ملابس.

كانت عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب، طافية بمياه النيل، بنطاق مركز العياط، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فراج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من الأهالي، بالعثور على جثة طافية بمياه النيل، بنطاق المركز.

بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة، وتم انتشال الجثة.

ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح والنقيب باسم الهنداوي، وبالفحص والمعاينة، عُثر على جثة متعفنة لشاب مجهول الهوية، ويرتدي بنطال.

وتحفظت القوات على جثة الشاب بمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.