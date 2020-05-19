مصر | شاهد.. الداخلية تضبط 3 عاملين بشركة بترول للتلاعب في الدفاتر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. الداخلية تضبط 3 عاملين بشركة بترول للتلاعب في الدفاتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات الأمنية، من ضبط 3 عاملين بإحدى شركات البترول؛ لقيامهم بالتواطؤ مع صاحب محطة تموين سيارات بالتلاعب بدفاتر وسجلات صرف المواد البترولية والاستفادة بفارق السعر.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية في القبض علي الخارجين عن القانون لإحكام السيطرة الأمنية.

وفي سياق متصل، اجتمع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء الأحد، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية.

وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.

فى بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تعكس إخلاص وتفانى رجال الشرطة فى أداء واجبهم، وحماية مواطنيها، ووعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التى تشهدها المرحلة، وما أبدوه من تعاون والتزام، والذى كان له بالغ الأثر فى نجاح تلك الإجراءات.

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وتابع لوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطط تأمين المواطنين وإجراءات تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين، ووجه بضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التى قد يتعرض لها المواطنين.

كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين، واستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظًا على الصحة العامة، مشددًا على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الإنضباطى للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، ووجه بتكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وأكد على أنه من منطلق مسئوليتنا جميعًا تجاه وطننا وحفاظًا على صحة المواطنين فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة لاسيما خلال فترة عيد الفطر المبارك والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظنًا منهم بانشغال الأجهزة الأمنية فى تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.