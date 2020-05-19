مصر | نشرة حوادث الخليج 365: براءة 5 موظفين بمصلحة الجمارك ومصرع طفلين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: براءة 5 موظفين بمصلحة الجمارك ومصرع طفلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

براءة 5 موظفين بمصلحة الجمارك من تهمة التزوير أصدرت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، حكمًا بالبراءة لخمس موظفين بمصلحة الجمارك متهمين بالتزوير، وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى.

مصرع طفلين إثر حريق داخل شقة سكنية في البساتين لقى طفلان مصرعهم خنقا إثر حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بير أم سلطان بالبساتين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات ونقل المتوفين إلى المستشفى.

تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين Advertisements قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل، لجلسة 20يوليو المقبل.

شبه "الصعايدة" بالنساء.. بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي متولي سعيد تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الإعلامي متولي سعيد، بسبب وصفه لرجال الصعيد بأنهم "نسوان".

حنين حسام" و"مودة الأدهم" في سجن النساء بطرة.. اعرف التفاصيل قامت الأجهزة الأمنية، اليوم، بترحيل فتيات "التيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم و٦ أعضاء آخرين من شركتي "بيجو ولايكي"، لسجن النسا وطرة.