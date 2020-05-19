أخبار مصر | نقيب المعلمين ينعى مدرسين اثنين توفيا بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المعلمين ينعى مدرسين اثنين توفيا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وهيئة مكتب النقابة العامة، وفاة المعلمين، حسنى سيد حسن المدىس بمدرسة السلام الإبتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين المدرس المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية، متأثرين باصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ويتقدم بخالص العزاء لأسرة المعلمين داعين المولى عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

وأوضح نقيب المعلمين، في بيان صحفي، أنه سيتم صرف إعانة فورية لأسرة المدرسين من نقابتهم

وحالة من الحزن سيطرت على المعلمين في محافظة الجيزة، عقب وفاة أول معلم متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو المعلم محمد آمين معلم بمدرسة الجيزة الثانوية الكهربائية.

ويقول أحد زملائه من المعلمين، إنه قد أصيب بالفيروس وجاءت العدوي له من منطقته السكنية التي يقطن بها، مضيفا أن المعلم كان متوجدا في مستشفي الحميات من يوم ٩ مايو الجاري حتي وفاته أمس، وقام المعلمون بعمل حملة دعاء له داعين الله أن يرحمه.

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في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى أمس.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.