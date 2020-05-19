أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة بنى سويف فى العلوم الرياضية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة بنى سويف فى العلوم الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون علمى وبحثى مشترك مع جامعة بنى سويف، بهدف تقديم المشورة العلمية والبحثية والفنية فى مجال التربية البدنية والعلوم الرياضية.

جاء ذلك بحضور رئيس جهاز الرياضة العسكرى ورئيس جامعة بنى سويف، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

اشتمل البروتوكول - وفقا لبيان صحفي اليوم الثلاثاء-، على التعاون فى مجالات العمل البحثى المشترك وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وإقامة ورش عمل مشتركة فى المجال الرياضى، كما تضمن البروتوكول تنفيذ الأنشطة المختلفة المشتركة بالمعامل والكليات والمعاهد والملاعب الخاصة بالجانبين، كذلك تبادل الزيارات وتسخير كافة الإمكانيات بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين مما يوفر مناخ رياضى يتميز بالاعتماد على المناهج العلمية المتطورة وأحدث وسائل التدريب العالمى فى التخصص الرياضى.

يأتي ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة في تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الرياضى فى المجالين العسكرى والمدنى بما ينعكس آثاره علي الارتقاء بالمستوى الرياضى المتميز مما يسهم فى توفير كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصرى خفاقًا فى كافة المحافل والمسابقات الرياضية.