شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستعرض الخطة الاستراتيجية للحد من انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية خطة محافظة المنوفية الاستراتيجية للتعامل مع الازمة والحد من انتشار فيروس كورونا وما تم من اجراءات احترازية ووقائية منذ بدء ظهور حالات الاشتباه وكيفية التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه بفريق الطب الوقائي بوزارة الصحة برئاسة دكتور محمد عبدالفتاح رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والفريق المرافق له من اخصائيي مكافحة الأمراض المعدية والوبائيات، بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، ومدير مستشفى حميات شبين الكوم ووكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي.

أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس من خلال العزل الجزئي لبعض المناطق والمربعات السكنية التي ظهر بها إصابات، ومخاطبة كافة الجهات المعنية لإعطاء إجازات للعاملين بالقطاع العام والخاص، وكذا تشكيل لجان للمرور والمتابعة الدورية للالتزام بالعزل المنزلي والتواجد الأمني، مضيفا أنه تم التنسيق الكامل مع الوزارة لتخصيص مستشفي الباجور ومركز اليونسكو كمستشفيات عزل دعما للمنظومة الصحية، كذلك تم بحث إمكانية الزام اتوبيسات النقل العام وكافة وسائل المواصلات وأتوبيسات المصانع بـ50 % من حمولة الركاب.

كما استعرض «أبوليمون» تجهيز المدن الجامعية لاستقبال العالقين من أبناء الوطن وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، فضلا عن تشكيل لجان لحصر المخالطين ومخالطيهم، ومتابعة إجراءات العزل المنزلي، وأيضا تشكيل لجان للمرور على المصانع بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين مؤكدا على توجيه انذار للمصانع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين .

وأضاف «أبوليمون»، أنه قرر عدم أداء الخدمة لمن لا يلتزم بلبس الكمامات للمترددين على المصالح الخدمية والزام السائقين والركاب بكافة مواقف المحافظة بارتداء الكمامات كما تم تشكيل لجان لمتابعة هذا الامر وتوقيع عقوبة على السائقين الغير ملتزمين، كما اشار محافظ المنوفية إلى عدم التهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن قرارت الحظر وغلق المحال التجارية في موعدها وفض الاسواق ومنع التجمعات واصدار التعليمات الدورية بالتعامل الفوري مع اية تجاوزات .

كما أكد محافظ المنوفية على أنه وجه بتوسيع دائرة الاشتباه وحصر المخالطين ومخالطيهم لسرعة التعامل مع الفيروس ومحاصرته، مشيرا إلى انه في اطار المشاركة المجتمعية تم تخصيص جناح بسعة 40 سرير بمستشفى العربي الجديد بقويسنا لاستقبال الحالات المصابة وسيتم افتتاحها بداية الأسبوع المقبل.

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