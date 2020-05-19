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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط ومواعيد الالتحاق برياض الأطفال بمدارس المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه سيتم التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الحكومية والخاصة على الرابط الإلكتروني الموجود بالإعلان، وسيتم التسجيل على الموقع، خلال الفترة 1ــ 6 ــ 2020 وحتى 2 ــ 7 ــ 2020 وسيغلق الموقع 3 يوليو المقبل، ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.
وأضاف «عزب» أنه بالنسبة لاستمارة تنسيق رياض الأطفال، يرجى ملء النموذج بعناية ومراجعته جيدا قبل الضغط على إرسال واتباع التعليمات: https://forms.gle/v34bfbG6XLqVcbns5.
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