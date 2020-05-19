شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات لبحث ضوابط امتحانات السنوات النهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء،، اجتماعه الشهري بعمداء الكليات، لمناقشة الضوابط والاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم إتباعها خلال انعقاد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، وآليات الاستعداد لعقد الامتحانات وجاهزية كل كلية لاستيعاب أعداد الطلاب وتوزيعهم باللجان على مسافة بينية مترين بين كل طالب والآخر.

كما ناقش الاجتماع وضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية، وتوفير عمليات التعقيم قبل وبعد انعقاد اللجان، ووجه «مبارك» كل عميد بوضع خطته والتعاون بين جميع الكليات لوضع الجداول النهائية والاستعداد لبداية الامتحانات أول يوليو القادم.

كما أحاط رئيس الجامعة، العمداء بأهم الفعاليات التي تمت خلال الشهر وأهمها استقبال أفواج العالقين العائدين من الخارج وعددهم ٥٦٠ فرد بمدينة الأمل الجامعية كحجر صحي، ومتابعة تسكينهم وتوفير كافة الخدمات لهم، واستقبال الحالات الإيجابية بمدينة الزراعة الجديدة المستخدمة حاليا كمستشفى عزل تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، ومتواجد بها حاليا عدد ١٠٤ حالة حتى تاريخه، وتوجيه الشكر لفريق جامعة المنوفية الطبي المشارك في العمل بمستشفى العزل بالباجور بمناسبة انتهاء فترة تكليفهم بمستشفى العزل، وإرسال الدفعة الثانية لبدء العمل هناك.

كما أحاط العمداء بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تسوية حالة ٢٠٠ موظف بجامعة المنوفية ( ١٦٢ بقسم المستشفيات الجامعية، و٣٨ بقسم التعليم ) من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وإجراء مقابلة المتقدمين لشغل منصب عميد معهد الكبد القومي، حضور جلسة المجلس الأعلى للجامعات عبر الفيديوكونفرانس.