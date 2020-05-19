شكرا لقرائتكم خبر عن «دعم وتطوير التعليم الفني» يطلق «تفصيل التفاصيل 2» على «الشباب والرياضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في مصر «TVET EGYPT»، استمرار التعاون مع إذاعة الشباب والرياضة في المسابقة الإذاعية الدرامية «تفصيلة التفاصيل 2»، وذلك للعام الثاني على التوالي، بهدف رفع الوعي عن أهمية التعليم الفني والتدريب المهني الذي يدعم قاطرة التنمية.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني وما يوفره من فرص عمل واعدة للشباب ومجالات جديدة للتعلم والتدريب والتشغيل، وذلك من خلال سيمي دراما في سياق مسابقة يومية تتضمن حلقات نقاشية مع الخبراء المتخصصين والمستمعين من الشباب للتعريف بجميع التخصصات الفنية المختلفة.

وتشارك الفنانة انتصار، والفنان رضا إدريس في تقديم سيمي دراما لمدة 5 دقائق ضمن برنامج إذاعي لمدة ساعة من إخراج وتأليف محمد الصباح، وتقديم الإذاعية نجلاء مرسي بإذاعة الشباب والرياضة.

وقالت شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج «TVET EGYPT»، أصبح للتعليم الفني والتدريب المهني أهمية كبيرة في تجاوز بلادنا للأزمة الراهنة من خلال مساهمته في عودة النشاط الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل والتعليم للشباب في سوق العمل في مصر والخارج.

وأضافت زيدان: «بقي التعليم الفني والتدريب المهني من أهم الفرص الواعدة لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمل الحقيقي لتجاوز أزمة كورونا، خاصة وأن التعليم الفني هو الذي يرفع من شأن الصناعة من أجل عودة النشاط الاقتصادي إلى ما قبل أزمة كورونا، مشيرة إلى أن التعاون مع الإذاعة المصرية للعام الثاني للتعريف مبادرة «اشتغل فني» أحد أهم المحاور التي يعمل عليها برنامج تيفيت مصر في إظهار التعاون الناجح والمثمر بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وكافة الوزارات والجهات الحكومية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

وأشارت، سنركز أكثر هذا العام من خلال مسابقة «تفصيل التفاصيل 2» على تسليط الضوء على فرص العمل الجديدة والمناهج الدراسية الجديدة وخلق فرص للتعلم واكتساب المهارات في المهن الضرورية والحيوية في بناء المجتمعات ودعم الاقتصاد، مؤكدة على أن مستقبل التعليم الفني في مصر واعد في ظل ادخال تخصصات ومناهج دراسية لمهن جديدة ومبتكرة مثل بناء السفن واللوجيستيات طبقا للمعايير الأوروبية لمنح شباب التعليم الفني والتدريب المهني فرص للسفر إلى الخارج.

وقال الإعلامي خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني «TVET EGYPT» أن التعاون مع الإذاعة المصرية للعام الثاني يأتي في توقيت هام جدا لتوجيه رسالة أمل للشباب في تجاوز بلادنا هذه المرحلة الصعبة، لافتا إلى أن مسابقة «تفصيل التفاصيل2» رسالة للشباب للاتجاه نحو مزيد من فرص العمل الجديدة والتعلم والإنتاج والإبداع والإبتكار من خلال مبادرة «اشتغل فني»، مضيفا أن مسابقة تفصيل التفاصيل2 هذا العام تقدم من خلالها للشباب فرص تعليم حقيقي في مجالات غير تقليدية وفتح حوار مع الشباب ومختلف جهات التمويل والتوظيف والخبراء لتوفير فرص العمل والتنسيق مع مختلف الجهات.

وأضاف أن هناك فرص واعدة لتعليم وتدريب حقيقي ودعم لمشروعات الشباب من خلال الدور الإيجابي الذي تقوم به تيفيت مصر كحلقة الوصل للتعاون مع الجهات الداعمة، ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة لتقديم الدعم اللازم لمشاريع الشباب في كافة مهن وتخصصات التعليم الفني والتدريب المنهي، حيث نعمل في تيفيت مصر مع مختلف الوزارات والجهات التنموية في رفع مهارات الشباب واتاحة فرص العمل والتعلم ضمن منظومة عالمية نستهدف من خلالها في حصول خريجي المدارس الفنية على شهادات بأفضل المعايير الدولية لتأهيلهم لإلتحاق بفرص عمل بالخارج في العديد من الدولة الأوروبية، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب في المصانع أثناء الدراسة من خلال التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وتوفير الدعم من مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية.

وقالت الإعلامية نجلاء عبدالبر، رئيس شبكة إذاعة الشباب والرياضة، سعداء بالتعاون مع تيفيت مصر في هذه المبادرة المجتمعية الهامة لتغير النظرة المجتمعية وتصحيح مفاهيم الآباء والشباب عن الفرص العمل التي يوفرها التعليم الفني في مصر والخارج.

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وأضافت «عبدالبر»، نؤكد هذا العام على أن مستقبل الشباب في التعليم المهني وليس في الحصول على الشهادات الجامعية، والتوعية بأهمية اختيار الشباب طريقهم بأنفسهم وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل من خلال ترسيخ هذا المفهوم سواء من خلال الدراما أو المسابقة الإذاعية التي تخلق تفاعل بين الجمهور والمتخصصين في هذا المجال عن مختلف المهن الفنية.

جدير بالذكر، أن مسابقة تفصيل التفاصيل تهدف تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني والتدريب المهني من خلال سيمي دراما يومية كوميدية تسلط الضوء على المهن والتخصصات المختلفة لطلاب التعليم الفني والتدريب المهني والكليات التكنولوجية الحديثة حيث تتناول التعريف بنحو 30 مهنة فنية مختلفة.

وسيتم فتح نقاش حول مختلف قضايا التعليم الفني والتدريب المهني من المتخصصيين كما سيتم توجيه سؤال للجمهورية لتلقي الأجابات عن المهنة التي تتحدث عنها الدراما الإذاعية في 5 دقائق بجائزة يومية قدرها 1000 جنيه مقدمة من «تيفيت ايجيبت».