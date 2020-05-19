شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جهاز الرياضة للقوات المسلحة وجامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات، تم توقيع بروتوكول التعاون العلمي والبحثي المشترك بين جهاز الرياضة للقوات المسلحة وجامعة بني سويف بهدف تقديم المشورة العلمية والبحثية والفنية في مجال التربية البدنية والعلوم الرياضية وذلك بحضور رئيس جهاز الرياضة العسكرى ورئيس جامعة بني سويف.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

اشتمل البروتوكول على التعاون في مجالات العمل البحثي المشترك وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وإقامة ورش عمل مشتركة في المجال الرياضي، كما تضمن البروتوكول تنفيذ الأنشطة المختلفة المشتركة بالمعامل والكليات والمعاهد والملاعب الخاصة بالجانبين، كذلك تبادل الزيارات وتسخير كافة الإمكانيات بهدف الإستفادة القصوى لكلا الجانبين مما يوفر مناخ رياضى يتميز بالإعتماد على المناهج العلمية المتطورة وأحدث وسائل التدريب العالمي في التخصص الرياضي.

يأتي ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة على تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الرياضى في المجالين العسكري والمدني بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بالمستوى الرياضي المتميز مما يسهم في توفير كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصري خفاقًا في كافة المحافل والمسابقات الرياضية.