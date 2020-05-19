شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة أبوالنمرس: «تعامل مع مواطن بأسلوب حاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، قرارًا بإقالة فرج عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة ابو النمرس من منصبه، وعودته إلى الديوان العام للمحافظة في منصب يناسب درجته الوظيفية.

وجاءت حيثيات قرار محافظ الجيزة أنه «لما بدر من رئيس مركز أبوالنمرس من تعامل غير لائق مع أحد المواطنين، وبأسلوب به حدة، وهو الأمر الذي ينافي قواعد العمل العام وأساسيات المناصب القيادية، التي يكلف بها أي مسؤول».

وشدد محافظ الجيزة على جميع رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التعامل الجيد واللائق مع المواطنين، والتعاون مع مختلف الجهات لما فيه صالح المواطن.

وفي نفس السياق، أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتكليف محمود فؤاد، نائب رئيس حي الدقي، بالعمل رئيسًا لمركز ومدينة أبوالنمرس، وجاء ذلك في إطار حرص المحافظة على الدفع بالشباب في المناصب القيادية، وفقا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.