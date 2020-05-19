شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يناشد الأهالي بضرورة ارتداء الكمامات أثناء شراء احتياجاتهم من الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهالي المحافظة، بضرورة ارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على المسافات المتباعدة أثناء شراء احتياجاتهم من الأسواق، مؤكدا على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات التي أقرتها وزاره الصحة، وبالإجراءات الاحترازية والوقائية، لحمايتهم هم وأولادهم من خطر فيروس كورونا.

ولفت «غراب» إلى أهمية وعي المواطن خلال هذه الفترة الحرجة، والالتزام بالمنازل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، مطالبا المواطنين بعدم التكالب والازدحام على الأسواق، حيث أن السلع متوفرة بصورة دائمة وبكميات كافية، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تتطلب البعد عن التجمعات وتطبيق السلوكيات الإيجابية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بضرورة توعية المواطنين بعدم التكدس والزحام في الأسواق وشن حملات مستمرة بالتنسيق مع قوات الشرطة لفض الأسواق بهدف منع التجمعات مع ضرورة اجراء التعقيم والتطهير مكان تلك الأسواق لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا في المحافظة.

ومن جانبها، قامت رئاسة مركز الزقازيق بمنع إقامة سوق محمد جاويش بالزنكلون وسوق شنباره وتعقيم سوق الجملة، وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض سوق الثلاثاء بناحية 2 بحر البقر، كما قامت الوحدة المحلية بسماكين الغرب بفض سوق الثلاثاء بقرية الملكيين البحرية، وقامت الوحدة المحلية بالأخيوة بفض سويقة بقرية الأخيوة، كما تم فض سوق الثلاثاء بقرية المساعيد بنطاق الوحدة المحلية بالناصرية وذلك لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك بمعاونة قوات الشرطة.

فيما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بفض بعض التجمعات من الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بفض سويقة الزرزورية بوحدة هربيط، كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض الأسواق بقرية الصويني التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، وسوق قرية منشأة صهبرة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بفض سوق الثلاثاء بالمدينة ومطاردة الباعة الجائلين بالشوارع ومنعهم التعامل مع الموطنين، كما قامت رئاسة ومدينة بلبيس بفض سوق شبرا النخلة، وفض سويقة سندنهور بالوحده المحلية بالعدلية.

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