شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مبنى «التنمية المحلية» عقب الإعلان عن إصابة محافظ الدقهلية بـ«كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، بإجراءات التعقيم والتطهير لوزارة التنمية المحلية والمباني التابعة لها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويرجح أن أعمال التطهير تتم عقب الإعلان عن إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالفيروس، خاصة وأنه كان في زيارة لديوان الوزارة قبل إعلان إصابته بنحو أسبوع.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يتم تعقيم وتطهير الديوان العام للوزارة وكافة المباني التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، وكذا المصاعد ووسائل نقل العاملين والكشف عليهم وعلي كافة المترددين على الوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة.

وأضاف «شعراوي» أنه تم صرف كمامات للعاملين بالوزارة ويتم منع دخول أي موظف من الدخول لمقر الوزارة دون ارتداء الكمامة وكذا تم التنبيه على كافة المحافظات باتخاذ نفس الاجراءات الخاصة بارتداء الكمامات على الموظفين والمترددين واستمرار اعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية.

كان وزير التنمية المحلية، أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان على صحته بعد أن أُعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب «شعراوي» عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة.

وأكد الوزير أنه يوم الأحد قبل الماضي ١٠ مايو الجاري كان قد استقبل الدكتور أيمن مختار بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من الملفات الهامة بالمحافظة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت خلال الزيارة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من قياس درجة حرارة المحافظ بأجهزة الكاشف عن الحرارة عقب وصوله للوزارة.

وأوضح أنه تم أيضاً خلال اللقاء الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالايدي طبقاً لتوصيات وزارة الصحة المصرية.

وتظهر الصور التي التقطت في لقاء الوزير والمحافظ، قبل إعلان إصابته بنحو ٨ أيام، عدم ارتداء أيا من هما للكمامة، بينما يتضح أن هناك مسافة مناسبة بينهما أثناء اللقاء.

تطهير مبنى ديوان التنمية المحلية

تطهير مبنى ديوان التنمية المحلية

تطهير مبنى ديوان التنمية المحلية

تطهير مبنى ديوان التنمية المحلية

تطهير مبنى ديوان التنمية المحلية

تطهير مبنى ديوان التنمية المحلية

تطهير مبنى ديوان التنمية المحلية

تطهير مبنى ديوان التنمية المحلية

تطهير مبنى ديوان التنمية المحلية