شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: وصول أجهزة ومعدات الوحدات البيطرية للقرى الأكثر احتياجًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وصول بعض الأجهزة الطبية والمعدات البيطرية بمديرية الطب البيطري بأسيوط، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الوحدات البيطرية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطب البيطرى والرصف وقطاعات الخدمات.

رافقه خلال الجولة، المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور خالد البكرى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط.

وتفقد المحافظ ومرافقوه عدد 8 أجهزة سونار لاب توب والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى صعيد مصر وتستخدم لفحص وتشخيص الأمراض عند الحيوانات، بالإضافة إلى عدد 25 ترمس ساعات مختلفة لحفظ الخصيبات «السائل المنوى» للحيوانات والتي سيتم توزيعها على الوحدات البيطرية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة «حياة كريمة».

كما تفقد وحدة النيتروجين السائل بالمديرية والتي تستخدم في التخصيب الصناعي للحيوانات واستمع إلى شرح من مدير الطب البيطرى لأهمية الوحدة وفوائدها وتم خلال الزيارة تسليم درع مديرية الطب البيطرى لمحافظ أسيوط تقديرًا لدوره في دعم مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

وأعلن محافظ أسيوط على المضي قدمًا في تنفيذ جميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى، والتي تستهدف 60 قرية كمرحلة أولى للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات التعليمية والبيطرية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن مشروعات الطب البيطرى تشمل إنشاء وحدة طب بيطرى بقرية الأقادمة بأبوتيج وتطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية بالمعابدة بمركز أبنوب بتكلفة 2.5 مليون جنيه تقريبًا.

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محافظ أسيوط يتفقد أجهزة ومعدات الوحدات البيطرية

محافظ أسيوط يتفقد أجهزة ومعدات الوحدات البيطرية

محافظ أسيوط يتفقد أجهزة ومعدات الوحدات البيطرية

محافظ أسيوط يتفقد أجهزة ومعدات الوحدات البيطرية