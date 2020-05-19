شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن تشكيل لجنة علاج جديدة من أعضاء مجلس النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين،الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة العلاج الجديدة، والمختصة ببحث وتقرير كل ما يتعلق بطلبات وقرارات العلاج، وفقا لقانون المحاماة، وقرارات نقيب المحامين السابقة.

ونص القرار على أنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وعلى قرار النقيب الصادر بتاريخ 29/4/2020، وملحقه بتاريخ 16/5/2020، والذي تضمن تشكيل لجنة علاجية مختصة ببحث وتقرير كل ما يتعلق بطلبات وقرارات العلاج، وبالنظر إلى أن أعباء بعض أعضاء اللجنة تحول بينهم وبين المساهمة في اللجنة.

وقرر النقيب تشكيل اللجنة من مجدي سخي، ويحيى التوني، وسيد عبدالغني، ومحمد فزاع، وأبوبكر ضوه، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة.