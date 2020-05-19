مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان الشقيقة (صور فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء بجمهورية جنوب السودان، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان لمساعدتها في التغلب على فيروس كورونا في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها جمهورية جنوب السودان.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

تشمل شحنة المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية، فضلاً عن كميات كبيرة من ألبان الأطفال.

تأتي تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخًا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء.

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان الشقيقة

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان الشقيقة

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان الشقيقة

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