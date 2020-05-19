شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تصدر منشورًا للمديريات بالمحافظات لمتابعة إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت وزارة القوى العاملة، الثللاثاء، منشورًا لمديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصانع. وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن أنه تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا وطبقًا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام، من الأحد 24 حتى 28 مايو الجاري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 12,764

تعافي 3,440

وفيات 645

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