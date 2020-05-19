شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع واحد فقط.. «الصحة» تقلل رسميًا فترة الحجر الصحي للعائدين من الخارج بشرط واحد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الصحة، الثلاثاء، تقليل فترة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 يومًا إلى7 أيام، بحيث يقضي العائدين من الخارج أسبوعًا فقط داخل الحجر الصحي، ويتم عمل تحليل فيروس كورونا المستجد، وفي حالة سلبية المسحة يستكمل العائد مدة الحجر الصحي بالمنزل، وفي حال كانت النسخة إيجابية يتم تحويل العائد إلى مستشفى العزل للحصول على العلاج اللازم.

وأشارت الوزارة، إلى أن جميع العائدين من الخارج مسجل بياناتهم على قاعدة بيانات القادمين من الخارج، ويمكن تتبعهم والإشراف الكامل على حالتهم الصحية من خلال كروت المراقبة الصحية التي يتم إملائها العائدين من الخارج، على أن يتم متابعة العائدين من الخارج في منازلهم من خلال مديريات الصحة في كافة المحافظات.

وقالت مصادر طبية بإدارة الحجر الصحي بمرسي علم إنها تلقت إخطارًا من وزارة الصحة يقرر تعديل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى7 أيام شرط إجراء تحليل للحالة إذا جاءت سلبية يقوم باستكمال مدة الـ14 يوم بمنزله وفي حالة ثبوت إيجابية الحالة وظهورأعراض عليه يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم.

كان مطار مرسى علم قد استقبل العشرات من الرحلات الحوية التي أقلت نحو 4 آلاف من العائدين من الخارج، وتم إخضاعهم للحجر الصحي بعدد من فنادق مرسلا علم لمدة 14 يومًا.