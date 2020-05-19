شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ناعيًا الشيخ صالح كامل: «اشتهر بعشقه لمصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الثلاثاء، رجل الأعمال السعودي، الشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية عن عمر يناهز ٧٩ عامًا.

وقال «علام»: «لقد اشتهر الشيخ صالح كامل بالمشاركة المستمرة في الأعمال الإنسانية والخيرية، وله أياد بيضاء في مساعدة الفقراء والمحتاجين».

وأوضح مفتي الجمهورية أن الشيخ صالح كامل اشتهر بعشقه لمصر والاستثمار فيها كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها القيادة السياسية وبمعدلات التنمية في مصر .

وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ صالح كامل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.