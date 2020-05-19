شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان بحقول الخضار الصيفى لزيادة المعروض ومواجهة الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت اللجان الفنية بوزارة الزراعة، حملاتها على زراعات الخضار الصيفية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية أساسية يومية منها "البطاطس، الكوسة، والباذنجان ، والفاصوليا ، ولوبيا ، الكرنب صيفى مبكر، قرنبيط ، والبطيخ ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية ، والخيار المكشوف، وسط متابعة لرصد أى حالة مرضية للنبات ، ومواجهة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة ، هناك لجان فنية تقوم بالمرور على زراعات الخضر الصيفى ومواجهة الموجة الحارة والمناخ المتغير لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية أساسية خاصة "البطاطس الصيفى، الكوسة ، والباذنجان ، والفاصوليا ، ولوبيا ، الكرنب صيفى مبكر، قرنبيط ، والبطيخ ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية ، والخيار المكشوف.

وأضاف مدير إدارة الخضر ، إن هناك لجان مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ، وعمل برامج توعوية ارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية والموجة الحارة ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة ، أن هناك تكليفات لجميع إدارة الخضر بالمحافظات بالمتابعة الدورية لزراعات الخضر ، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.