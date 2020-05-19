خالد العنانى : ميدان التحرير بعد تطويره سيكون معلما جديدا من معالم القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن ميدان التحرير بعد تطويره سيكون معلما جديدا من معالم القاهرة، وذلك بحسب ما أعلنه الوزير عبر حسابه الرسمى، على "انستجرام"، وصاحب التعليق، مجموعة من الصور أثناء زيارته للميدان والمتحف المصرى، برفقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



جانب من الجولة التفقدية



من ميدان التحرير

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير، يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

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واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد أعمال التطوير التى شهدها المتحف المصرى بالتحرير، والتى تضمنت رفع كفاءة الحديقة والنافورة المقامة بمقدمة المتحف، وكذا أعمال الإضاءة التى تم تنفيذها لواجهات المتحف، وشملت أسواره الخارجية والحديقة الخاصة به، وتمت الإشارة إلى أن تلك الأعمال تمت بالتعاون مع وزارة قطاع الاعمال العام.