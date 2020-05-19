شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حملة نظافة لعدة أيام بمحيط مستشفى حمايات العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة تنسيق كافة الاحياء مع فروع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لشن حملات نظافة كبرى على المستشفيات والمراكز الطبية، مشيرا إلى أن تلك الحملات تستهدف جمع القمامة وتقليم الأشجار وكنس وتجريد الممرات الخارجية للمستشفيات.

وقال محافظ القاهرة: مثلما يقوم الجيش الأبيض بدوره داخل أروقة المستشفيات ، يقوم جيش هيئة النظافة بدور موازي خارج اروقة المستشفيات لرفع كفاءة النظافة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتابع الحملة التي شنها حي غرب مدينة نصر بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة برفع كفاءة النظافة بمستشفى حميات العباسية حيث شملت رفع القمامة و كنس الشوارع الداخلية و قص الأشجار و تهذيبها و رفع مخلفات الأشجار و مازالت الحملة مستمرة يوميا .

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وفى سياق أخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.