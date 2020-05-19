شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تقدم جلسات توعوية عبر الهاتف لمفتشى السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير القوي العاملة محمد سفعان، بقيام الوزارة بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة باستحداث خدمة توعوية جديدة للتواصل مع مفتشي ومفتشات السلامة والصحة المهنية الميدانين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن طرق التواصل المعتادة من خلال الإشارات الهاتفية والكتابية والتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن ذلك يأتى انطلاقًا من جهود الوزارة لتوفير بيئة عمل آمنه لحماية سلامة وصحة العمال وأصحاب الأعمال وحفاظًا على مقومات الإنتاج واستمرارية العمل حرصًا على الاقتصاد القومى.

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ولفت إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى دعم نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لطرفى الإنتاج من قبل الوزارة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا أن هذه المكالمات التوعوية تتم بشكل يومى من قبل مفتش ومفتشة إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة واستشارى منظمة العمل الدولية المتخصصين فى هذا المجال مع عدداً من المفتشين والمفتشات الميدانيين، وتستمر لمدة تتراوح ما بين 50 إلي60 دقيقة.

وأوضح أنه يتم من خلال هذه الخدمة تناول الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ، وإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال فى ظل تلك الأزمة، فضلا عن حماية الأطفال (الحدث) في مواقع العمل من المخاطر في مكان العمل بشكل عام.

كما تهدف خدمة المكالمات إلى توحيد المفاهيم بين مختلف مجموعات المفتشين والمفتشات الميدانيين بالمحافظات المختلفة وتبادل الخبرات فيما بينهم حول السلامة والصحة المهنية للعمال وأصحاب الأعمال فى مكان العمل.يذكر ان هذا النشاط يتم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل 2020 فى إطار التعاون المشترك بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن المشروع الجاري تنفيذه "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد بأفريقياACCEL AFRICA "، والممول من قبل الحكومة الهولندية.