شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استمرار غلق الحدائق بالعاصمة ولن يتم فتحها فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة القاهرة مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين، خاصة مع قرب عيد الفطر، واتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لمنع التجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، من الإصابة بفيروس كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار الفيروس.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية، الالتزام بمنع التجمعات وكذلك التزام الجميع بتوقيتات الحظر الجديدة التي تم اتخاذها، حرصًا على الصحة العامة، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه تم التوافق على إجراءات التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر، قائلا: تم التوافق إنه يمكن توجهات كل دول العالم وهناك إجراءات لازم كلنا نتعايش بيها، أهمها ارتداء الكمامات الخاصة بالوقاية خلال التواجد في أماكن عامة أو تكدسات للمواطنين بشكل إجباري وقرارات صارمة بعقوبات لغير الملتزمين.

وتابع رئيس الوزراء: أي مواطن يدخل أي منشأة حكومية أو البنوك أو أي مكان مغلق هيبقى شرط لدخوله ارتداء الكمامة وسيطبق على وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة.