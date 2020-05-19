شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم وصول رحلتى طيران تقلان 600 عالق من أبوظبى للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا اليوم من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة ،في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

ويأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي ، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلي أن وصول رحلتين للقاهرة اليوم الثلاثاء استكمالا لرحلات إعادة العالقين بدولة الإمارات .

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وأوضحت الملحق العمالي أن الرحلة الأولي اليوم تقلع الساعة الخامسة عصرا بتوقيت الإمارات وموعد الوصول السادسة والنصف، والرحلة الثانية تقلع في الساعة التاسعة مساءا وتصل العاشرة والنصف عدد ركاب كل رحلة ٣٠٠ راكب.

وكانت السفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي قد رتبت رحلات استثنائية للعالقين علي "مصر للطيران" (القاهرة- أبوظبي ) لتكون خمس رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء علي التوالي 19 و20مايو الجاري.