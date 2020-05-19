شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السفر والسياحة العالمى: السياحة تدعم 745 ألف وظيفة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مجلس السفر والسياحة العالمى، أن تقود السياحة اقتصاد دولة الإمارات للتعافى بعد معركتها ضد فيروس كورونا المستجد، وأظهر تقرير المجلس الذى يمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة، مدى أهمية القطاع فى قيادة اقتصاد الإمارات عام 2019. وبحسب التقرير دعم القطاع 745.2 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة فى الدولة خلال العام الماضى، أو واحدة من كل تسعة بما يعادل 11.1% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، في حين بلغ عدد الوظائف المباشرة التي يوفرها القطاع العام الماضي 352 ألف وظيفة.

وأظهر التقرير، أن الإمارات حققت المرتبة 22 دولياً فى مساهمة القطاع المباشرة فى الناتج المحلي الوطنى بواقع 82 مليار درهم، والمرتبة 25 فى مساهمة القطاع الإجمالية فى الناتج المحلى بواقع 178 مليار درهم، أى بمساهمة 11.9% من الناتج المحلى، بزيادة 5% مقارنة بعام 2018.

ولفت مجلس السفر والسياحة العالمى إلى أن قطاع السفر والسياحة فى الإمارات تجاوز نمو الاقتصاد الكلى للعام الخامس على التوالى.

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وحلت الإمارات بالمرتبة العاشرة عالمياً فى حجم إنفاق السياح الدوليين على السفر والسياحة فيها، بواقع 141 مليار درهم خلال 2019. وأفادت البيانات بأن الدولة حلت فى المرتبة 19 عالمياً في حجم الاستثمار فى قطاع السفر والسياحة، حيث سجلت 27.5 مليار درهم خلال العام الماضى.

وحققت الإمارات المرتبة 27 فى نمو حجم الاستثمار العام الماضى، مقارنة بعام 2018 بواقع 8.9%، فيما سجلت المرتبة 24 عالمياً في نمو عدد الوظائف فى القطاع العام الماضى بواقع 6.1%. ويقارن مجلس السفر والسياحة العالمى فى بياناته السياحية بين 185 دولة حول العالم.

وتخطط الإمارات لعودة السياحة أول يوليو، حيث أعلنت 3 إمارات منها دبى وعجمان وأبو ظبى شروط تشغيل الفنادق، تماشيا مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

والاشتراطات تضمنت إلزام المنشآت الفندقية بتعبئة استمارات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد مع التأكيد على اتباع ارشادات التباعد الاجتماعى، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من دوائر الحكومة.