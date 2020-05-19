شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس نقابة المحامين يدعو الأعضاء للاشتراك في أندية سيتي كلوب بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أبو بكر ضوة عضو مجلس نقابة المحامين، إن سلسلة أندية "سيتى كلوب" الاجتماعية والرياضية والترفيهية والتى تقام في 15 محافظة ومدينة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية، خطوة مهمة لكل المواطنين في هذه الفترة ، لأنها هادفة في مجال الرياضة، وخاصة أن البلاد تحتاج لمثل هذه التجربة، وأن يكون لها دور كبير في تنمية القدرات الشابة في الرياضة، موجها دعوة لأعضاء النقابة بالاستفادة من الخدمات المقدمة من الأندية، من خلال الاشتراك في عضويتها بكل المحافظات.

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين، أن من خلال المسئولية المجتمعية والعمل النقابى، سيتم دعوة كل المحامين في 15 محافظة المتواجدة بها النوادي للاشتراك، وذلك بالتنسيق مع المسئولين في نوادى "سيتى كلوب" خلال الفترة المقبلة ، لأنها تجربة ستكون هادفة لكل عائلات المحامين، وأيضا لجميع النقابات المهنية.

وتابع عضو مجلس نقابة المحامين، أن مثل هذه التجارب الرياضية من سلسلة نوادي سيتى كلوب، وغيرها تساعد بشكل كبير على الترابط الأسري، وتنمية الأنشطة الرياضية في مختلف المحافظات، لافتا أن بادرة جيدة لكل أعضاء النقابات المهنية الموجودة في كل المحافظات للانضمام لتلك النوادي.

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وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.

وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة، وقررت الشركة البدء فى افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club فى أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقى الفروع فى 15 مدينة فى شهر أكتوبر عام 2022.