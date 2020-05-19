شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا قال الشيخ صالح كامل عن الأزهر وتأثير الشعراوى فى حياته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صالح كامل مؤسس مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، والذى انتقل إلى رحمة الله أمس الاثنين .
داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ونشرت الجامعة فيديو للراحل عندما كان يكرم بمجلس جامعة الأزهر يتحدث خلاله عن الأزهر الشريف وتأثير الشيخ محمد متولى الشعراوى فى مسيرته.
وكان قد نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، والذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 79 عامًا.
وأكد الأزهر أن الفقيد عرف عنه المسارعة إلي الأعمال الإنسانية والخيرية، ولم يتأخر يوما عن مساعدة المحتاجين، فكان رحمه الله من رواد العمل الخيري والإنساني. وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.
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