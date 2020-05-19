مصدر قضائي: انتحار مصاب كورونا بسبب "سوء حالته النفسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

كشف مصدر قضائي عن سبب انتحار مصاب بفيروس كورونا من غرفته بالطابق الرابع لمستشفى الصدر بالعباسية.

وأرجع المصدر - رفض ذكر اسمه - انتحار المصاب إلى سوء حالته النفسية خلال وجوده في العزل.

وبدأت نيابة مدينة نصر ثان، التحقيق في واقعة قيام مصاب بفيروس كورونا بإلقاء نفسه من غرفته بمستشفى الصدر بالعباسية، بحسب المصدر.

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وأجرت معاينة لموقع الحادث، وتبين من المناظرة إصابته بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة ونزيف، وطلبت توقيع الكشف الطبي عليه دون تشريح، موضحا باقتضاب "مصابين كورونا مبيتشرحوش زي أمراض الإيدز".

وأمرت النيابة باستدعاء المسؤولين عن متابعة المريض وحالته الصحية لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان، تلقى بلاغا من المستشفى بانتحار مصاب بفيروس كورونا بإلقاء نفسه من غرفته في مستشفى الصدر بالعباسية.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتتولى النيابة التحقيق.

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