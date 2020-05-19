بقناع "مو صلاح".. ضبط عصابة سرقة المحلات بمدينة نصر- صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بمدينة نصر.

وأثناء جولة تفقدية، لاحظ المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، ومعاونه الرائد أحمد الوكيل، محاولة 4 أشخاص يرتدون أقنعة وجه مرسوم عليه وجه اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي؛ قص أقفال محل بشارع حسنين هيكل.

وبالاقتراب منهم حاولوا الفرار مستقلين سيارة إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم، وهم "أحمد م." عاطل ومقيم عزبة الهجانة، و"محمود ن." عاطل ومقيم الجيزة، و"محمود ا." عاطل ومقيم الفيوم، و"سليمان م." عاطل ومقيم الجيزة. وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ومقص حديدي، ٤ أقنعة وجه.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة المحلات التجارية بأسلوب قص الاقفال.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.